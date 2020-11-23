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Губерниев отреагировал на отстранение россиянина от матчей за отказ преклонить колено

Губерниев отреагировал на отстранение россиянина от матчей за отказ преклонить колено
Футбол / Прочие турниры 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал полузащитника техасского клуба «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, которого отстранили от игры за команду после того, как он отказался встать на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«История с нашим футболистом в заокеанской лиге, все эти санкции и проблемы у парня — это самый настоящий оксюморон, абсурд, называйте как хотите. Потому что нельзя бороться за свободу насильственными методами. Важно, если ты хочешь в честь кого-то приложить руку к сердцу, поскорбеть или выразить свои чувства. Необязательны внешние атрибуты. Главное — что у тебя внутри, на душе. Выходят же футболисты с повязками „Нет расизму“. Если ты в душе сожалеешь, всё это вполне можно принять. Свободу нашему футболисту за океаном!» — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

В РФС поддержали россиянина, отстранённого от матчей в США из-за отказа преклонить колено
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