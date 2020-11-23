Губерниев отреагировал на отстранение россиянина от матчей за отказ преклонить колено

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал полузащитника техасского клуба «Остин Боулд» Валерия Сарамутина, которого отстранили от игры за команду после того, как он отказался встать на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
«История с нашим футболистом в заокеанской лиге, все эти санкции и проблемы у парня — это самый настоящий оксюморон, абсурд, называйте как хотите. Потому что нельзя бороться за свободу насильственными методами. Важно, если ты хочешь в честь кого-то приложить руку к сердцу, поскорбеть или выразить свои чувства. Необязательны внешние атрибуты. Главное — что у тебя внутри, на душе. Выходят же футболисты с повязками „Нет расизму“. Если ты в душе сожалеешь, всё это вполне можно принять. Свободу нашему футболисту за океаном!» — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.
- 23 ноября 2020
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