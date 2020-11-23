Кононов: «Спартаку» предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о несостоявшемся переходе в стан красно-белых нападающего Чидеры Эджуке, ныне выступающего за ЦСКА. Об этом ранее рассказал Франко Камоцци, агент и советник владельца клуба Леонида Федуна.



«Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке», — приводит слова Кононова Metaratings.



Кононов тренировал «Спартак» с 2018 по 2019 год. 23-летний Ларссон в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги провёл 15 матчей, забил 6 голов (1 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. На счету 22-летнего Эджуке 2 мяча в 10 встречах первенства.

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