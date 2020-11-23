Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: «Спартаку» предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона

Кононов: «Спартаку» предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о несостоявшемся переходе в стан красно-белых нападающего Чидеры Эджуке, ныне выступающего за ЦСКА. Об этом ранее рассказал Франко Камоцци, агент и советник владельца клуба Леонида Федуна.

«Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке», — приводит слова Кононова Metaratings.

Кононов тренировал «Спартак» с 2018 по 2019 год. 23-летний Ларссон в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги провёл 15 матчей, забил 6 голов (1 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. На счету 22-летнего Эджуке 2 мяча в 10 встречах первенства.

На селекцию «Спартака» вылилось ведро критики. Разбираемся, насколько она справедлива
Некоторые обвинения в адрес Газизова выглядят абсурдно, но есть и объективные.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020