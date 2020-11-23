Кононов: «Спартаку» предлагали Эджуке, но я выбрал Ларссона

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о несостоявшемся переходе в стан красно-белых нападающего Чидеры Эджуке, ныне выступающего за ЦСКА. Об этом ранее рассказал Франко Камоцци, агент и советник владельца клуба Леонида Федуна.
«Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке», — приводит слова Кононова Metaratings.
Кононов тренировал «Спартак» с 2018 по 2019 год. 23-летний Ларссон в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги провёл 15 матчей, забил 6 голов (1 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. На счету 22-летнего Эджуке 2 мяча в 10 встречах первенства.
- 23 ноября 2020
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:01
-
15:50
-
15:44
-
15:11
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:27
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:24
-
13:24
-
12:55
-
12:45
-
12:27