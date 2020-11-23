Лэмпард: хотим выиграть у «Ренна», чтобы в дальнейшем дать отдохнуть лидерам

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Ренном» на групповой стадии Лиги чемпионов.
«Я доволен шестью победами подряд. Для нас сейчас важно найти баланс. Шесть побед в шести матчах – это здорово, но нам нельзя сбавлять обороты. «Ренн» – хорошая команда. Нужно сохранять форму.
Мы изучили наши ошибки и поработали над зонами, откуда пропускали голы. Иногда это были ошибки, как в матчах с «Саутгемптоном» и «Вест Бромвичем» в АПЛ. Где-то – простое невезение. Но концентрация команды стала лучше — все работники клуба способствуют этому. Коллектив превыше всего.
У нас суровый календарь. Мы играем с «Арсеналом» сразу после Рождества, а через несколько дней – у нас следующий матч. Нам нужно победить в завтрашней игре. И если мы выйдем в следующий раунд, мы сможем дать отдохнуть нашим лидерам. Но также мы хотим выиграть группу», – цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ренном» и «Челси» состоится завтра, 24 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск.
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