Хавбек «Лацио» Корреа: всё наше внимание обращено на «Зенит». Мы не можем упустить шанс

Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» рассказал об опыте тренировок с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, а также высказался о целях римской команды.



«Тренироваться рядом с Месси в сборной Аргентины — мечта каждого гражданина страны. Лионель образованный и порядочный, он общается с помощью мяча. Я высоко оцениваю то, что он делает для нас. Но все мысли только о завтрашнем матче, это единственные мысли на данный момент.



Повторюсь, всё внимание обращено на „Зенит“. Мы всячески пытаемся доказать на поле, что достойны. Мы не можем упустить ни единого шанса. „Лацио“ знает себя, знает, что умеет делать и в чём наша сила. Мы всё это знаем, несмотря на то что говорят вне поля. Мы сосредоточены на себе и можем добиться ещё более хороших результатов», — передаёт слова Корреа корреспондент «Чемпионата».

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.