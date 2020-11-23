Хоакин Корреа: «Лацио» готов одержать победу в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Наше единство — это наша сила, и тренер прекрасно это знает. Мы трудимся каждый день, чтобы выйти на главные позиции. Неудивительно, что „Лацио“ играет на высоком уровне с сильными командами. Раньше мы не играли в Лиге чемпионов, это правда, но мы готовы одержать победу завтра и продолжить турнир», — приводит слова Корреа Football Italia.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. После трёх туров «Лацио», набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьей строчке располагается «Брюгге» (4).
- 23 ноября 2020
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