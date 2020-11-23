Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев перенёс операцию на колене, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард был прооперирован в Риме.
«Возвращайся скорее на поле, Саша, ждём», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Фото: пресс-служба сборной России
Ранее сообщалось, что Соболев не помог сборной России в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией (0:5) из-за проблем со здоровьем. На позиции центрального нападающего в матче с Сербией вышел Антон Заболотный из «Сочи». Форвард нанёс несколько ударов по воротам, но так и не сумел отличиться.
Сборная России, набрав 8 очков в шести турах, заняла второе место в 3-й группе лиги B и упустила возможность выйти в лигу B. Повышение в классе заработала Венгрия (11).
- 23 ноября 2020
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