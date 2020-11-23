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Джесси Лингард после контакта с инфицированным ушёл на самоизоляцию

Джесси Лингард после контакта с инфицированным ушёл на самоизоляцию
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским «Башакшехиром» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джесси Лингарда.

«Джесси Лингард ушёл на самоизоляцию после того, как человек из его окружения сдал положительный тест на коронавирус», — приводит слова норвежца Sky Sports.

27-летний англичанин является воспитанником манкунианцев. За свою карьеру он провёл 133 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В нынешнем сезоне Лингард не принимал участия в матчах АПЛ.

Контракт 27-летнего полузащитника действует до 30 июня 2021 года, однако у «МЮ» есть опция продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» состоится завтра, 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.

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