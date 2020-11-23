Сульшер: всегда непросто играть против чемпионов Турции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским «Башакшехир» ответил на вопросы журналистов.
«Нам нужно как минимум десять очков, а может даже двенадцать чтобы попасть в плей-офф. Так что завтра мы будем играть на победу, и стараться показать хорошую игру.
»Башакшехир" — чемпион Турции, играть против такой команды всегда непросто. Для нас нет ничего неожиданного в их игре, но уровень нашей концентрации должен быть выше, чем во время матча в Стамбуле. Пропустив необязательные голы, мы сами создали себе проблемы. Нам нужно быть более терпеливыми и дисциплинированными в игре первым номером.
Мы — команда, которая хочет быстро атаковать, ловить соперников на контратаках. Всё больше и больше команд отдают нам мяч. Нам нужна команда, которая может противостоять массивной обороне соперника. Например, в игре с «Эвертоном» мы забивали после навесов, играя в позиционный футбол, а наш третий мяч был забит на контратаке. Мы хотим иметь в своём арсенале несколько вариантов игры, чтобы игроки могли полностью раскрыть свой талант", — приводит слова норвежца официальный сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» состоится завтра, 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.
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