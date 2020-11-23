Хулен Лопетеги: «Краснодар» — сильная команда. В Испании был тяжёлый матч

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром».



«У нас разные цели, но мы всегда показываем нашу игру. Завтра нас ждёт тяжёлая встреча, будем стараться выиграть. Опять же, это очень важный матч. У меня только одно чувство — сильная жажда матча в Краснодаре. Когда узнал, что буду вновь тут играть, воспринял это с энтузиазмом. Главное для меня — игра, всё. Понимаем, что „Краснодар“ — сильная команда. В Испании „Краснодар“ сыграл хорошо, был тяжёлый матч. Мы приложили усилия, чтобы выиграть. Понимаем, завтра будет много игроков, которые вернулись. Это Лига чемпионов, мы покажем настоящий футбол.

Мы должны принять отсутствие наших игроков как факт. Из-за болезни завтра не будет наших сильных футболистов. Ничего не поделать, будем стараться играть своими ресурсами. Будем планировать состав и тактику, пока ничего не могу сказать. Состояние будем оценивать завтра. Думаю, мы на середине пути и не должны расслабляться. Завтра и в каждом матче мы должны играть хорошо", — передаёт слова Лопетеги корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.