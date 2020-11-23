Руни: чувствую себя комфортно в роли главного тренера «Дерби Каунти»

Полузащитник Уэйн Руни, исполняющий обязанности главного тренера «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе, прокомментировал первый матч, в котором он предстал в новой для себя роли.



«Я бы не сидел здесь, если бы не думал, что готов взять на себя ответственность за результаты. Мне приходится делать много вещей вне поля зрения журналистов. В роли главного тренера я чувствую себя комфортно.



Мы сделали всю подготовку к субботнему матчу с «Бристоль Сити» в пятницу вечером. После этого я сосредоточился исключительно на своих кондициях в качестве игрока. Честно говоря, я довольно хорошо умею отключаться, когда мне это необходимо.



В субботу мы увидели улучшение в нашей игре, хотя и проиграли. Наша команда гораздо чаще угрожала воротам соперника. Если бы вы вошли в столовую или раздевалку, вы бы не подумали, что мы находимся в зоне вылета. Я видел большой подъём в настроении игроков на прошлой неделе», — цитирует Руни Sky Sports.



Матч «Бристоль Сити» — «Дерби Каунти» состоялся в субботу, 21 ноября, и закончился победой «зарянок» со счётом 1:0.



Должность главного тренера «баранов» стала вакантной после отставки нидерландского специалиста Филипа Коку. После 11 туров «Дерби Каунти», набрав 6 очков, находится на последнем, 24-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

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