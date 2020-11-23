Семак: Дзюба поднял планку очень высоко, внимание многих приковано к его игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с римским «Лацио» высказался о форме нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы.



«Что касается Дзюбы, то у всех бывают как подъёмы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьёт, а игры — хорошие и плохие — бывают у всех», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Соперниками команд по группе F Лиги чемпионов являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».

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