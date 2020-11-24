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Федотов: Лапочкин неправильно показал 2-ю жёлтую карточку защитнику «Краснодара» Сорокину

Федотов: Лапочкин неправильно показал 2-ю жёлтую карточку защитнику «Краснодара» Сорокину
Футбол / РПЛ 0

Известный российский судья Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» — «Тамбов» (1:0).

«На 22-й минуте с помощью VAR был отменён гол «Тамбова». Проблема в том, что линия офсайда была прочерчена по ноге, а не по плечу. При этом IFAB разъясняло, что плечом можно забивать, значит, и линию нужно было чертить по плечу. Возможно, там и было вне игры, утверждать это не могу. Кстати, чертил Воронцов – тот самый, что чертил линию в игре «Урала» и «Зенита», когда засчитали гол Дзюбы.

На 60-й минуте Лапочкин неправильно показал вторую жёлтую защитнику хозяев Сорокину. Он шёл сбоку, скорости и грубости не было. Это даже не первая жёлтая, это вообще просто штрафной. Со второй жёлтой Арояну на 63-й минуте я согласен – игрок «Краснодара» убегал в атаку, мог получиться выход три в три – это карточка за срыв перспективной атаки. Но у Лапочкина были непонятные карточки на 79-й и 90+2 – Грицаенко и Рамиресу соответственно", — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

«Краснодар» победил «Тамбов», судья дал 2 красные карточки и отменил гол после VAR
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