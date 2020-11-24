Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетик» разгромил «Бетис» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры

«Атлетик» разгромил «Бетис» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры
Футбол / Испания 0

В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился матч 10-го тура Примеры. «Атлетик» из Бильбао нанёс крупное поражение «Бетису», встреча закончилась со счётом 4:0. Уже на 9-й минуте встречи Виктор Руис отправил мяч в собственные ворота и помог «Атлетику» выйти вперёд.

В середине первого тайма Андер Капа удвоил преимущество басков. После перерыва ещё по мячу забили Икер Муниьяин и Алехандро Беренгер. Гости в итоге так и не сумели отыграть хотя бы один мяч.

«Атлетик» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» также с 12 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре чемпионата Испании «Атлетик» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Бетис» будет принимать «Эйбар».

Испания - Примера. 10-й тур
23 ноября 2020, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Руис – 9' (автогол)   2:0 Капа – 33'   3:0 Муньяин – 59'   4:0 Беренгер – 68'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020