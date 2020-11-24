«Атлетик» разгромил «Бетис» и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры
В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился матч 10-го тура Примеры. «Атлетик» из Бильбао нанёс крупное поражение «Бетису», встреча закончилась со счётом 4:0. Уже на 9-й минуте встречи Виктор Руис отправил мяч в собственные ворота и помог «Атлетику» выйти вперёд.
В середине первого тайма Андер Капа удвоил преимущество басков. После перерыва ещё по мячу забили Икер Муниьяин и Алехандро Беренгер. Гости в итоге так и не сумели отыграть хотя бы один мяч.
«Атлетик» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» также с 12 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре чемпионата Испании «Атлетик» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Бетис» будет принимать «Эйбар».
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