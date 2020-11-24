Орлов назвал футболиста «Спартака», у которого должны учиться российские нападающие

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение об игре 29-летнего форварда «Сочи» и сборной России Антона Заболотного, посоветовав ему брать пример с нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона.

«Надо спросить у Заболотного, сказал ли ему кто-то из тренеров, что он должен быть хитрым. Помните, как Аршавин украл мяч у вратаря «Локомотива»? Андрей смекнул, всё понял. А Заболотный… Когда никто тебе не мешает, нужно бить так, чтобы мяч влетел в ворота. Он в этом сезоне один забил и закончился. Я вспомнил, как учительница говорила: «Девочки, никогда не забывайте, что есть такие, которые губы красят, а шею вымыть забыли». Заболотный хочет показать нечто такое, чтобы не уступить Роналду, а основная его работа — ну забей ты 10-20 мячей, мы будем тебе благодарны.

А кто у нас сейчас лучший бомбардир? Нобоа с семью мячами, полузащитник! А где все эти форварды, которые получают немыслимые деньги за свою работу? Кем они работают? Я бы только одного нападающего выделил — спартаковца Ларссона, который очень похож на своего отца. Думаю, отец его научил. Он умеет забить ударом разной силы — и подрезкой в ближний угол, и как-то иначе. Надо у него учиться. Форвард должен забивать из любых ситуаций — это главное», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».