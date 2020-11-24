Руни рассказал, что после запроса на трансфер в 2010 году, мог оказаться в «Барселоне»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что мог перейти в «Барселону» в 2010 году, после того, как подал официальный запрос на трансфер из английского клуба.

«Я думаю, тот факт, что Жозе Моуринью хотел подписать меня в «Челси», хорошо задокументирован. Были такие варианты, как мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

В то время (в 2010 году, когда Руни подал запрос на трансфер – прим. «Чемпионата») в моей голове, за этот двухдневный период, созрела такая идея, что я был готов поехать играть в Испанию. В идеале я бы хотел поехать в «Барселону». Я помню, как однажды сидел и размышлял: «Представим, что играю в этой «Барселоне». Там Месси, Хави, Иньеста и Бускетс». В то время Месси играл не так, как сейчас на позиции форварда, а гораздо шире.

Я считаю, что мог бы прекрасно вписаться в этот коллектив. Я мог бы также спокойно играть из глубины. Однако, вся ситуация разрешилась после того, как я поговорил с исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Гиллом. Мы во всём разобрались», — приводит слова Руни официальный сайт «Манчестер Юнайтед».