«Барселона» может отпустить Брайтвайта в «Леганес», у которого покупала его за € 18 млн

29-летний датский форвард «Барселоны» Мартин Брайтвайт может вернуться в свой бывший клуб через 9 месяцев после перехода в каталонский клуб, информирует Marca.
Руководство «Барселоны» считает, что расставание с форвардом лишь вопрос времени – решение об этом уже принято, хотя сам игрок не желает покидать каталонский клуб. Временно решить этот вопрос может аренда в его бывший клуб – «Леганес», который проявляет серьёзный интерес к переходу форварда. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны трёх клубов английской Премьер-лиги.
Напомним, что Мартин Брайтвайт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года за € 18 млн. Сине-гранатовые воспользовались возможностью заявить игрока вне трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. С тех пор датчанин провёл за каталонский клуб 17 встреч во всех турнирах, отметившись лишь одним забитым мячом.
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