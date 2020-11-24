Пирло: отношусь к Роналду так же, как ко всем остальным игрокам «Ювентуса»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал об отношениях с португальским нападающим команды Криштиану Роналду.
«Отношусь к нему так же, как ко всем остальным игрокам. Легко иметь хорошие отношения со скромными людьми, я сам такой. Делаю всё то же, что делал, когда был футболистом. С ним, с чемпионом, я веду себя так же, как с Джанлукой Фработтой или Маноло Портановой, молодыми игроками. Ко мне всегда можно обратиться на поле и вне его», — приводит слова Пирло Goal.com.
«Ювентус» набрал 16 очков в восьми турах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидер розыгрыша — «Милан» (20).
Сегодня, 24 ноября, «Ювентусу» предстоит домашняя встреча в Лиге чемпионов с «Ференцварошем». Начало матча — в 23:00 мск.
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