Пирло: отношусь к Роналду так же, как ко всем остальным игрокам «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал об отношениях с португальским нападающим команды Криштиану Роналду.

«Отношусь к нему так же, как ко всем остальным игрокам. Легко иметь хорошие отношения со скромными людьми, я сам такой. Делаю всё то же, что делал, когда был футболистом. С ним, с чемпионом, я веду себя так же, как с Джанлукой Фработтой или Маноло Портановой, молодыми игроками. Ко мне всегда можно обратиться на поле и вне его», — приводит слова Пирло Goal.com.

«Ювентус» набрал 16 очков в восьми турах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидер розыгрыша — «Милан» (20).

Сегодня, 24 ноября, «Ювентусу» предстоит домашняя встреча в Лиге чемпионов с «Ференцварошем». Начало матча — в 23:00 мск.