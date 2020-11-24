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Экс-полузащитник «Барселоны» и «Милана» Халилович перешёл в «Бирмингем»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Милана» Халилович перешёл в «Бирмингем»
Футбол / Англия 0

«Бирмингем» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алена Халиловича.

24-летний футболист достался английскому клубу бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента после истечения контракта с «Миланом». С бирмингемцами хорват заключил краткосрочное соглашение, рассчитанное до следующего лета.

Халилович начал выступление на взрослом уровне в юном возрасте, став выступать за загребское «Динамо» в 2012 году, когда ему было 16 лет. Спустя два года хавбек перешёл в «Барселону», однако за основу сине-гранатовых не провёл ни одного матча и сначала играл за вторую команду, а затем – за хихонский «Спортинг» на правах аренды. Впоследствии Ален защищал цвета «Гамбурга» и «Милана». За россонери он также на поле не выходил. После ухода из «Гамбурга» также играл в аренде за «Лас-Пальмас», «Стандард», а в прошлом сезоне – за «Херенвен».

Фото: «Твиттер» ФК «Бирмингем»

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