«Барселона» выплатила «Боруссии» ещё € 5 млн за Дембеле. Общая сумма превысила € 130 млн
Дортмундская «Боруссия» получила от «Барселоны» очередную выплату за нападающего Усмана Дембеле, сообщает Kicker.
По информации издания, сине-гранатовые выплатили немецкому клубу ещё € 5 млн. Таким образом, общая сумма трансфера французского футболиста уже превысила € 130 млн.
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года. Базовая сумма сделки составляла € 105 млн, однако с учётом бонусов могла потенциально вырасти до € 148 млн. Главным для «шмелей» стал пункт в договоре, по которому каталонцы должны выплачивать по € 5 млн за 25-й, 50-й, 75-й и 100-й матч Усмана за клуб.
Всего за «Барселону» Дембеле к настоящему моменту провёл 83 встречи. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 6 матчах испанской Примеры и забил 1 гол.
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