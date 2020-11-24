Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с «Ромой»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с клубом, сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По данным источника, подписание нового соглашения — формальность.
Мхитарян перешёл из лондонского «Арсенала» в «Рому» на правах аренды прошлым летом. В конце августа хавбек расторг контракт с «канонирами» и на правах свободного агента присоединился к «джалоросси».
В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за «Рому» 11 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
До этого армянский футболист играл в таких клубах, как «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундкая «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед». С 2007 года Мхитарян вызывается в расположение национальной команды Армении.
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