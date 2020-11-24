«Астана» Тихонова одержала победу, прервав серию из трёх поражений

В 20-м туре казахстанской Премьер-лиги «Астана», которую тренирует российский специалист Андрей Тихонов, принимала «Кайсар». Встреча завершилась со счётом 3:0.



«Астана» благодаря этой победе прервала серию поражений, которая составила три матча. Ранее подопечные Тихонова проиграли «Кайрату», досрочно ставшему чемпионом, «Таразу» и карагандинскому «Шахтёру».



«Астана», набрав 30 очков в 18 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, уступая «Тоболу» и «Кайрату».



Тихонов возглавил «Астану» в середине октября этого года. Ранее специалист работал с самарскими «Крыльями Советов» и красноярским «Енисеем», а также входил в тренерский штаб «Краснодара» и московского «Спартака».

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