Василий Уткин: матч с «Лацио» покажет, чем является «Зенит» на самом деле

Известный блогер Василий Уткин высказался о матчах российских команд в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут сегодня, 24 ноября.
В 20:55 мск начнётся матч «Краснодар» – «Севилья». Следом, в 23:00 мск, прозвучит стартовый свисток во встрече «Лацио» – «Зенит».
«У меня нет особенных иллюзий насчёт результата, и вообще поинтересней матч «Зенита». Мне кажется, сегодня мы увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой. Там много опытных игроков, костяк команды сложился не за один сезон. В такой турнирной ситуации, как нынешняя зенитовская, команда такого рода или смиряется с судьбой и отбывает номер, довольствуясь отсутствием позора, или вот то, что я немного пафосно сформулировал чуть выше. Что я под этим подразумеваю? Выраженное стремление победить. Шансов немного, и ситуация тяжелейшая, но даже к немногим шансам есть путь. Соответственно, я хочу увидеть и игровую модель, также направленную на победу. Впрочем, может быть, комплект опытных игроков и не является настоящей бандой. Тогда мы потеряем время совсем впустую. В общем, сегодняшняя игра мне во многом покажет, чем является «Зенит» на самом деле. Ну а «Краснодар» я просто посмотрю. Разогреюсь», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 24 ноября 2020
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