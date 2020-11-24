Карпин подшутил над игроками «Ростова», предложив посадить их вместо деревьев у стадиона

Сегодня, 24 ноября, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе с футболистами Данилом Глебовым, Егором Бабуриным, Романом Тугаревым и Данилой Сухомлиновым посадили деревья возле стадиона «Ростов Арена».

Пресс-служба клуба выложила фотографию специалиста с подписью «Дом есть, дерево посадил, дочку родил, теперь дело за сыном…».

«Что-то я не подумал. Могли бы и из футболистиков кого-нибудь там высадить, может, толку было бы больше от них», — написал в комментариях Карпин.

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0. «Ростов» в 15 матчах набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.