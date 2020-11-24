Карпин подшутил над игроками «Ростова», предложив посадить их вместо деревьев у стадиона
Сегодня, 24 ноября, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе с футболистами Данилом Глебовым, Егором Бабуриным, Романом Тугаревым и Данилой Сухомлиновым посадили деревья возле стадиона «Ростов Арена».
Пресс-служба клуба выложила фотографию специалиста с подписью «Дом есть, дерево посадил, дочку родил, теперь дело за сыном…».
«Что-то я не подумал. Могли бы и из футболистиков кого-нибудь там высадить, может, толку было бы больше от них», — написал в комментариях Карпин.
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:0. «Ростов» в 15 матчах набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.
Карпин — о пятом месте «Ростова»: не буду лукавить, доволен результатом
Рекомендуем вам
- 24 ноября 2020
-
16:35
-
16:30
-
16:14
-
15:56
-
15:55
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:41
-
14:24
-
14:20
-
13:43
-
13:42
-
13:31
-
13:15
-
13:02
-
12:53
-
12:34
-
12:31
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:55
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам