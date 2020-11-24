Защитник «Ференцвароша» рассказал, что Роналду не стал меняться с ним футболками

Защитник «Ференцвароша» Марсель Хайстер рассказал, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в той встрече победу одержал туринский клуб (4:1), а Роналду не сумел забить.
«Думаю, он был в ярости. Он пренебрежительно махнул рукой, когда я попросил его поменяться со мной футболками. Возможно, дело было в том, что он не забил в наши ворота. Или проблема заключалась в том, что я отобрал у него мяч, когда он атаковал. Это был самый прекрасный опыт в жизни», — приводит слова Хайстера Goal.com.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош» состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
- 24 ноября 2020
-
19:36
-
19:32
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:04
-
19:02
-
18:47
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
17:51
-
17:50
-
17:50
-
17:39
-
17:18
-
17:01
-
16:54
-
16:35
-
16:30
-
16:14
-
15:56
-
15:55
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:41
-
14:24
-
14:20
-
13:43
-
13:42
-
13:31