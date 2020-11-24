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Защитник «Ференцвароша» рассказал, что Роналду не стал меняться с ним футболками

Защитник «Ференцвароша» рассказал, что Роналду не стал меняться с ним футболками
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ференцвароша» Марсель Хайстер рассказал, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался меняться с ним футболками после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в той встрече победу одержал туринский клуб (4:1), а Роналду не сумел забить.

«Думаю, он был в ярости. Он пренебрежительно махнул рукой, когда я попросил его поменяться со мной футболками. Возможно, дело было в том, что он не забил в наши ворота. Или проблема заключалась в том, что я отобрал у него мяч, когда он атаковал. Это был самый прекрасный опыт в жизни», — приводит слова Хайстера Goal.com.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош» состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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