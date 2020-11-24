«Вы прилюдно соврали». Черчесов жёстко ответил на вопрос о Максименко и Сафонове

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в полемику с комментатором «Матч ТВ» Денисом Казанским. Негативную реакцию Черчесова вызвал вопрос про статус голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в национальной команде. Так, Казанский спросил, почему Сафонов и голкипер «Спартака» Александр Максименко остаются в молодёжной сборной. «Не резонно ли вызвать одного в главную на позицию третьего, а одного оставить в молодёжной?» — удивился Казанский.

«Вы в очередной раз прилюдно соврали. Сафонов уже второй раз играет у нас, а Максименко — в молодёжке. Вы соврали! Видимо, не читаете, что говорю я и РФС. Молодёжка решала свои вопросы. Как только она это сделала, мы начали вызывать молодёжь, чтобы с ней знакомиться. Не надо делать ни себе, ни людям.

Как можно быть третьим и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть в молодёжке основным? Я сам играл, прошёл через всё это и знаю, как всё работает. Есть определённые этапы, особенно у вратарей. Акинфеевы и Харины рождаются не каждый год. К тому, что имеем, а имеем мы немало, нужно так подойти, чтобы всё было органично.

Приезжают игроки на сбор, кто-нибудь из вас их видит? А мы их видим! Когда они приезжают и садятся напротив тебя, думаешь: «А надо ли ему играть?» Кто-то уставший, кто-то проигравший. Боженька же всё видит, может, Сафонов не просто так заболел. Может быть, накушался, и бог дал ему паузу. Я дал Матвею напутствие. Ситуация придёт туда, куда должна.

Мы всегда с Дюковым на связи по телефону. Естественно, после матча нужно было перекинуться парой слов. У нас есть задачи. Глобальная уже решена. Теперь нужно готовиться к чемпионату Европы. Вы меня на фашистские кресты рвёте! Эта оплеуха от Сербии важнее, чем различные обсуждения», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».