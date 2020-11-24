«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с назначением пенальти в матче с «Ахматом»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2), сообщает Sport24.



Санкт-петербургский клуб просит рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в свои ворота на 53-й минуте встречи и неназначенным 11-метровым ударом в ворота «Ахмата» на 74-й минуте. В ЭСК по итогам матчей 15-го тура чемпионата России также поступили обращения от тульского «Арсенала», «Краснодара» и «Тамбова».



«Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (24) — на 7-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входит «Спартак» (29).