Дмитрий Живоглядов: «Локомотиву» нужно немного времени на перестройку

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», а также рассказал об изменениях в московской команде.

«В Мадриде ждём положительного результата. Едем набирать свои очки. Не сколько соперник позволит, а что мы сами заработаем на поле. Игра покажет. «Атлетико» — топ-клуб, но он точно не стал сильнее, чем был три недели назад в Москве.



Марко Николич очень амбициозен, хочет побеждать в каждом матче, бороться за титулы и играть в еврокубках каждый сезон. В межсезонье из «Локомотива» ушли звездные игроки: Алексей Миранчук, Жоао Марио, Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес закончил карьеру. Сейчас в матчах участвует больше молодых футболистов. Нужно немного времени на перестройку.



При этом одним из лидеров стал Антон Миранчук, который делает результат: много забивает и отдает ассисты. Также в команде быстро адаптировался Зе Луиш благодаря тому, что раньше играл за московский «Спартак» и понимает русский язык», — приводит слова Живоглядова La Vanguardia.

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится завтра, 25 ноября, в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.