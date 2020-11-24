Губерниев: у «Краснодара» в матче с «Севильей» было слишком много смелости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» — «Севилья» (1:2).

«Немного о поражении „Краснодара“ в Лиге чемпионов. „Севилья“ на равных играет с „Реалом“, „Барселоной“ и „Баварией“. „Краснодар“ играет с „Уралом“ и „Ахматом“, и те сильнее. С чего мы решаем, что должны обыграть „Севилью“? При этом „Краснодар“ сделал всё что мог и заслужил уважение. Когда пропускаешь на 5-й добавленной минуте, это очень обидно.

С Вандерсоном и Кабелла «Краснодар», конечно, уже куда больше похож на себя. Если в первой встрече с «Севильей», особенно при 2:0, у наших слишком много страха было, то сегодня местами слишком много смелости. Как на последней минуте можно попадаться при равном счёте на контратаке?" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.