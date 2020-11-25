Мурад Мусаев: «Краснодар» проявил несдержанность в матче с «Севильей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Первый тайм прошёл на среднем уровне. И с нашей стороны, и со стороны соперника, не было целостной игры. После перерыва мы немного изменили прессинг, мы не ожидали, что «Севилья» будет играть в 3-5-2. Такое давление стало приносить свои плоды, мы создавали моменты, забили мяч. Несмотря на результат, я считаю, что мы доставили сопернику много трудностей. В концовке уже у соперника было больше моментов, мы пропустили гол на последней минуте, проявив свою несдержанность. Очень обидное поражение.



Мы понимали, что Вандерсон пока может сыграть максимум 45 минут. Мы не были удовлетворены тем, что происходило на поле в первом тайме. Мы воспользовались состоянием Вандерсона и выпустили его после перерыва. Я считаю, что это была правильная замена, которая принесла нам гол. Вандерсон в целом проявил себя активно, чуть подсел в концовке, но в этом нет проблем, он ещё не готов проводить такие отрезки на высоком уровне.



На прошлой неделе Классон играл за сборную с Францией и Хорватией, до этого он провёл множество матчей против топ-соперников. Я не думаю, что ошибки Классона и Кабеллы связаны с тем, что для них это какой-то непривычный уровень. Просто сегодня так сложилось, что они не реализовали свои моменты.



Вандерсон последний раз провёл полный матч с ПАОКом, он отсутствовал долгое время. Он не тренировался в общей группе, проводил только индивидуальные тренировки. Конечно, мы рады, что наши футболисты возвращаются в команду после травм, но мы понимаем, что им нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции.



Согласен, что гол, который мы пропустили, похож на тот, который мы пропустили от «Валенсии» в прошлом году. Нельзя так бежать в атаку на 95-ой минуте матча, когда мы не завладели мячом. Мы поплатились за это. Нужно было поджимать соперника, убирать пространства, играть плотнее и передвигать игру в центр поля. К сожалению, мы не смогли добиться положительного результата», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.