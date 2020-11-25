Симоне Индзаги: «Лацио» мог забить «Зениту» семь голов, а не три

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказал мнение, что команда могла забить «Зениту» намного больше голов в матче Лиги чемпионов. Поединок четвёртого тура группового этапа прошёл в Риме и закончился победой хозяев со счётом 3:1.
«В этом году мы делаем отличный путь. Однако, чтобы выйти в плей-офф нам необходимо взять ещё одно очко. Мы провели отличный матч с «Зенитом». Мы забили три гола, но могли бы забить семь», — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport.
Римский «Лацио» набрал 8 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Зенит» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» и «Брюгге». Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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