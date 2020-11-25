Геркус: в «Зените» не работает принцип «иностранец — лучше нашего», лимит ограничивает

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что лимит стал одной из причин провала клуба в Лиге чемпионов.
«Сергей Семак упомянул новый лимит в числе причин провала «Зенита» в Лиге чемпионов в этом году. Хорошо, давайте порассуждаем, как лимит мешает развиваться нашему лидеру и успешно выступать в ЛЧ. Всего легионеров по новому лимиту можно восемь. Вот (допустим) разрешат «Зениту» купить ещё троих: чтобы весь стартовый состав был легионерский. Все одиннадцать. Целиком иностранная команда.
Вот сейчас два самых дорогих приобретения «Зенита» — это Малком и Вендел. € 60 млн за пару. Разрешить потратить ещё € 90 млн за троих. Поможет? Правда поможет? Совсем будет другая команда? Восемь мало, а одиннадцать будет в самый раз? У меня даже страшное подозрение, что если позволить потратить € 500 млн, всё равно команду, которая дойдёт до полуфинала ЛЧ, построить не удастся.
«Лацио» забивали Ерохин и Дзюба, пенальти привёз Барриос, а голы забивали из-под Ракицкого и Ловрена, к примеру. Не работает принцип: иностранец — значит лучше нашего, лимит ограничивает.
И ещё. Обратите внимание, как меняется стоимость дорогих иностранных игроков в наших командах. Она, как правило, не растёт. Тоже из-за лимита? Выстроить работу высокого качества в нашем футболе сегодня невозможно. Но стремиться к этому можно», — написал Геркус в своём «телеграме».
«Зенит» после четырёх туров занимает последнее, четвёртое место в группе F Лиги чемпионов. Клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
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