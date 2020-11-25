Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Колосков: для наших клубов в ЛЧ главная похвала – достойно выглядеть. Смешно

Колосков: для наших клубов в ЛЧ главная похвала – достойно выглядеть. Смешно
Футбол / Лига чемпионов 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

«У нас что «Зенит», что «Краснодар» и «Локомотив» — поражение, поражение, в лучшем случае ничья. Здесь можно увидеть единую болезнь, нельзя выделить кого-то отдельно. Главная похвала для наших клубов сейчас – выглядеть достойно. Смешно. Есть такие понятия: мастерство футболиста и уровень команды. В «Зените» хватает классных футболистов, все высокого уровня, может быть, более высокий уровень в «Баварии», «Атлетико» и так далее. Класс команды – играть от начала до конца. Класс команды – умение владеть мячом и контролировать игру. Класс команды – концентрация до последнего. Наши команды могут взорваться, а потом поплыть.

Беда ещё в том, что мы порой неплохо выходим из обороны в атаку, доходим до штрафной и настаёт тупик. У нас нет игроков, которые могут разыграть красивые комбинации, только у ЦСКА иногда получается при оптимальном составе. Не для того государство вкладывалось в спорт, чтобы было вот так. Это всё намекает о системных недоработках, в этом должны разобраться специалисты. У нас нет в РФС аналитического отдела. Есть айтишники, кадровики, экономисты, а аналитиков нет, которые сядут и всё проанализируют», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Дмитрий Губерниев: Лига чемпионов пока совсем не наш турнир. Били, бьют и будут бить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020