Колосков: для наших клубов в ЛЧ главная похвала – достойно выглядеть. Смешно

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
«У нас что «Зенит», что «Краснодар» и «Локомотив» — поражение, поражение, в лучшем случае ничья. Здесь можно увидеть единую болезнь, нельзя выделить кого-то отдельно. Главная похвала для наших клубов сейчас – выглядеть достойно. Смешно. Есть такие понятия: мастерство футболиста и уровень команды. В «Зените» хватает классных футболистов, все высокого уровня, может быть, более высокий уровень в «Баварии», «Атлетико» и так далее. Класс команды – играть от начала до конца. Класс команды – умение владеть мячом и контролировать игру. Класс команды – концентрация до последнего. Наши команды могут взорваться, а потом поплыть.
Беда ещё в том, что мы порой неплохо выходим из обороны в атаку, доходим до штрафной и настаёт тупик. У нас нет игроков, которые могут разыграть красивые комбинации, только у ЦСКА иногда получается при оптимальном составе. Не для того государство вкладывалось в спорт, чтобы было вот так. Это всё намекает о системных недоработках, в этом должны разобраться специалисты. У нас нет в РФС аналитического отдела. Есть айтишники, кадровики, экономисты, а аналитиков нет, которые сядут и всё проанализируют», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2020
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