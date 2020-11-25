Бывший тренер сборной России: мы должны занять на Евро-2020 минимум второе место

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.



«У Черчесова есть идеи и философия. Дисциплина в сборной на достойном уровне, игроки понимают требования тренера. Основную задачу Черчесов и команда выполнили – сборная вышла на Евро. Лигу наций можно сравнить с контрольными матчами, где мы должны наиграть состав, дать возможность проявить себя молодым. Результат на второстепенном плане. От Черчесова снова требуют побед в каждом матче, но не забывайте, что пандемия внесла коррективы. У игроков не было базы: они не смогли выйти на свой привычный уровень, накопилась усталость.



Оценивать работу Черчесова можно будет исключительно по итогам Евро. Моё мнение: наша сборная должна закончить чемпионат Европы минимум на втором месте», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.