Бывший тренер сборной России: мы должны занять на Евро-2020 минимум второе место

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«У Черчесова есть идеи и философия. Дисциплина в сборной на достойном уровне, игроки понимают требования тренера. Основную задачу Черчесов и команда выполнили – сборная вышла на Евро. Лигу наций можно сравнить с контрольными матчами, где мы должны наиграть состав, дать возможность проявить себя молодым. Результат на второстепенном плане. От Черчесова снова требуют побед в каждом матче, но не забывайте, что пандемия внесла коррективы. У игроков не было базы: они не смогли выйти на свой привычный уровень, накопилась усталость.
Оценивать работу Черчесова можно будет исключительно по итогам Евро. Моё мнение: наша сборная должна закончить чемпионат Европы минимум на втором месте», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 25 ноября 2020
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