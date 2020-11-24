«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло

После провала в матче с Сербией болельщики ждали, когда главный тренер сборной России ответит на главные вопросы. Станислав Черчесов пришёл в эфир «Матч ТВ» и устроил там пожар.

О перерыве в матче с Сербией

— Это плюс-минус то же самое, что было и в Турции. Там мы потеряли игрока и стали проигрывать. Там я тоже настраивал игроков на отыгрыш, и были готовы сделать это. Хотели переломить игру, в игре всякое бывает.



Главное – быстро забить гол и поймать определённый ритм. Шуметь не надо, надо подсказывать, от шума ничего не изменится. А футболист, у которого не всё получается, просит не шум, а точный подсказ, чтоб он знал, что делать, чтобы было лучше.

У Черчесова стабильно 7 дебютантов в год! А говорят — новичков мало Хоть один положительный итог года для сборной.

О том хотел ли подать в отставку после матча с Сербией

— Главному тренеру сборной России не следовало уходить в отставку после 0:5. Если бы это следовало сделать, я бы это сделал. Но это одна игра, которая, конечно, безобразно сыграна, и те, кто за нас болел, остались недовольны. Прежде всего я сам был шокирован результатом с Сербией. Это спорт. Значит, надо это переосмыслить, подумать и делать следующие шаги. У нас есть глобальная задача, которую мы решили, – это выход на чемпионат Европы, есть матчи Лиги наций, в которых мы заняли второе место. Очень обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы.

Есть безобразный матч, а, как говорил Штирлиц, запоминается последнее, да. Поэтому сегодня, наверное, мы в таком негативном свете и предстали перед вами.

Есть команда, которая выходит на ЧЕ, а есть команда, за которую ты в ответе, но не можешь ответить за команду, потому что она собрана в короткий срок и надо давать результат. Если быть профессионалом, матч в Турции был оптимален в плане состава. Да, не было Дзюбы и нескольких ребят, но мы на это не киваем. Матч в Турции был такой, где мы выглядели именно как команда. Не буду говорить о судействе, но мы не знаем, как матч закончился, если бы не эти ошибки.

Вызов в сборную по блату и отсутствие прогресса: читатели «Чемпионата» о работе Черчесова Черчесов надоел почти всем, многие требуют его отставки. Но есть те, кто считает его лучшим тренером сборной.

О замене Гильерме в перерыве

— Я об этом не жалею. Бывают такие дни, когда ничего не выходит. Думаю, что это был верный шаг, что мы ему дали отдых и время прийти в себя. Я перед вами сижу, не он. Поэтому если вратарь не выручил, значит, он не выручил. Я же не сказал, что он ошибался. Я сказал, что он не выручил. Это совершенно разные вещи. Это наш вратарский сленг.

О прогрессе после чемпионата мира

— Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков. Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все её сделали, а не кто-то другой.

Об отсутствии игроков

— С Сербией не было Дзюбы, Кудряшова, Семёнова, Зобнина, Головина и Марио. Мы довызвали 14 игроков. Но даже без всех отсутствующих в Турции у нас собрался оптимальный состав из тех игроков, который был. А с Сербией такой ситуации у меня ещё не было: если пандемию никто не отменит, в марте, возможно, будет то же самое. Мне как тренеру и моему штабу нужно к этому готовиться. Не надо путать одно с другим, чемпионат мира мы делали вместе и ещё сделаем, то что нужно.

О Дзюбе и обязана ли сборная обыгрывать Турцию

— У Артёма другая история, которую не хочу обсуждать. Ему тоже неприятно об этом всегда слышать. Эта пауза ему пошла на пользу. Принесла ли пользу нашей команде? Трудный вопрос.



Обязаны ли мы обыгрывать Турцию? Нас напугать тяжело именами. Но победа над Испанией не значит, что будем выигрывать у них всегда, просто нужно быть готовым в нужный момент. Когда нужно выигрывать – мы готовимся. Меня спросили на пресс-конференции, почему Сербия не вышла на Евро, а нас обыграла. На чемпионат Европы мы должны были попасть – мы попали. Есть глобальные задачи, а есть локальные.

О матче с Молдавией

— Мы всегда хотим выиграть, любую команду. Иногда бывают дни, что что-то не идёт. Этот сбор был вот такой, да и начался он наперекосяк. Три игрока остались здесь, потом они долетели, там мы двоих оставили, там троих. Нельзя было не играть, это официальная дата FIFA. Единственное, о чём мы просили, – перенести в Россию, но они отказались из-за игры с Грецией. Нам просто выдали календарь, и всё. Логистика не сыграла свою роль, всё было организовано. Мы и тут так тренируемся, у нас тот же ритм, только с перелётом.

О том, был ли разговор после матча с Сербией

— Не выигрывать – всегда плохо. Больнее было тому, кто сидит перед вами. Нас опередили венгры, у которых мы отбирали очки. Кто-то в какой-то момент имеет игроков, кто-то нет, где-то коронавирус, где-то карточки. Моя задача что бы ни случилось – подготовить команду к каждой игре и давать результат. Был ли это максимум? Нет.



Жёсткий разговор? Был маленький монолог, без высоких тонов, но чётко и понятно. После Сербии. Мы хотели завершить этот сезон на позитиве, но этого нам сделать не удалось. Всё пошло не так уже на 30-й секунде. Я видел состояние игроков, и если бы мы тогда забили, не факт, что удержали бы счёт.

Какие вопросы поставлены после игр? Перед собой – сделать чёткий анализ о подготовке, тренировочном процессе, подборе игроков. Сначала если начинать, уже поздно. В марте нам предстоят три игры в отборе на чемпионат мира. Со стороны кажется, что игры идут и идут, а это не так просто, как кажется.



Не могу ответить, если они не хотят играть за меня. Они играют за сборную в первую очередь. Было отмечено, что это бездарный матч, которым мы завершили год и турнир. Также, что нужно смотреть на себя. К предстоящему сбору нужно подобрать игроков, которые дадут максимум. Такие вопросы мы ставили перед собой, когда перенесли Евро. Мы не играли девять месяцев.



Если верить статистике, хотя к ней нужно прислушаться, а не верить до конца, ноябрь — тяжёлый месяц для сборной. Но тезис не объективный до конца, потому что у нас были в этот месяц Аргентина, Испания и Германия. Были и другие команды, с которыми должны были играть лучше. Чемпионат мира никто не отменял, задача стоит попасть на него.



То, что было в раздевалке, остаётся там. Оскорблять футболиста нельзя, но говорить о недочётах надо. Мы обращаем на них внимание. Если мои друзья, с которыми я вырос, были недовольны, то как себя чувствовали все другие люди? Если такое поражение случается, то на тебя льётся критика. Если мы будем и дальше говорить таким макаром, то и следующий ноябрь будет такой же. Новых футболистов было много не потому, что я хотел, а потому что так сложилось. Костяк мог помочь молодёжи. Мне нужно было решить эти обстоятельства, а я их не решил.

О Соболеве и его травме и составе

— Ситуация с травмой Соболева? Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас. С Федуном я был в переписке, он всё знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Почему футболист молчит? Он все тренировки провёл. Зобнин на разминке перед Молдовой показал, что у него болит. Мы дали ему отдохнуть, а потом он отыграл с Турцией. Соболев был на сборе, все тренировки провёл, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним всё нормально, что я должен делать? Если футболист готов и тренируется, я ему должен сказать, что он больной? Я каждый день спрашиваю, и мне говорят, что всё нормально.



В Турции Зобнин играл всего 80 минут. В игре с «Динамо» он сделал в два раза меньше спринтов, чем в матче с Турцией. Интенсивность игры в дерби была гораздо меньше, чем в Турции, где он играл против Чалханоглу. Мы уже который год говорим, что уровень сопротивления в чемпионате России не такой сильный. И Зобнин за два дня должен выходить на другой уровень? Наши команды в еврокубках добавляют, когда они там играют. И в сборной России самая высокая интенсивность. Нам нужно обмениваться мнениями, чтобы выходить на нужный уровень.



Чем Семёнов лучше Дивеева? Семёнов все игры в отборе на Евро сыграл на хорошем уровне. Дивеев играл за молодёжную сборную, дали ему сыграть с Молдавией.

«Спартак» наезжает на Черчесова. Неужели из-за сборной Соболев усугубил травму? Теперь понятно, почему играл Заболотный, а не Соболев. Но кому от этого легче? Нападающий рискует пропустить матч с «Динамо».

О Сафонове и Максименко

— Сафонова нет в сборной? Вы в очередной раз прилюдно соврали. Сафонов уже второй раз играет у нас, а Максименко в молодёжке. Вы соврали! Видимо, не читаете, что говорю я и РФС. Молодёжка решала свои вопросы, а как только она это сделала, мы начали вызывать молодёжь, чтобы с ней знакомиться. Не надо делать ни себе, ни людям.



Как можно быть третьим и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть в молодёжке основным? Я сам играл, прошёл через всё это и знаю, как всё работает. Есть определённые этапы, особенно у вратарей. Акинфеевы и Харины рождаются не каждый год. К тому, что мы имеем, а имеем мы немало, нужно так подойти, чтобы всё было органично.



Приезжают игроки на сбор — кто-нибудь из вас их видит? А мы их видим! Когда они приезжают и садятся напротив тебя, ты думаешь: «А надо ли ему играть?» Кто-то уставший, кто-то проигравший. Боженька же всё видит, может Сафонов не просто так заболел. Может быть, накушался, и бог дал ему паузу. Я дал Матвею напутствия, мы хорошо поговорили. Надеюсь, он меня услышал. Ситуация придёт туда, куда должна.



Мы всегда с Дюковым на связи по телефону. Естественно, после игры нужно было перекинуться парой слов. У нас есть задачи, глобальная уже решена – теперь нужно готовиться к чемпионату Европы. Вы меня на фашистские кресты рвёте! Эта оплеуха от Сербии важнее, чем различные обсуждения.

О золотом активе в лице Чалова, Миранчуков и Заболотном

— Всё это заставит пересмотреть концепцию с большим нападающим. Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте мы так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл.



Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. Кстати, о птичках. Чалов должен правильно понять — сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я нашёл его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова. Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только — я его таковым не считаю.



Марио — очень хороший игрок, его мы заменили. Зобнин — хороший, мы его заменили. Каждого по отдельности мы можем заменить, а когда их нет всех вместе – это сложно. Команда становится пластилиновой, нужно немного обрасти мясом, чтобы, когда нет Дзюбы и других, показывать игру. Время-то бежит, вот вам шанс, чтобы повести команду за собой. У нас вышли другие люди в матче с Сербией после 0:4.

Обращение к болельщикам

— Я здесь тосты говорить не буду, потому что ничего нет в руках. Болельщики, с вами мы многое прошли. Не знаю, почему так больно вы восприняли поражение от Сербии, хотя больнее всего мне. Моя задача – исправить всё и подготовить команду. За нас это никто не делал раньше и никто не сделает сейчас. Именно этим мы заняты на данный момент.