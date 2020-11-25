«Вы просили! Ждали! Хотели!» «Спартак» показал новый имидж Джордана Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сменил имидж и вернул старую причёску.



«Вы просили! Ждали! Хотели! Возвращение той самой причёски Джорди», — написали представители пресс-службы «Спартака» в своём «твиттере».

Джордан Ларссон перешёл в московский «Спартак» из «Норчёпинга» летом 2019 года. Красно-белые заплатили за нападающего € 4 млн. Форвард провёл 45 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач. Действующий контракт 23-летнего шведа со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне нападающий провёл 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6,5 млн.



В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (27) — на четвёртом месте.