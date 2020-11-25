«Люди на улице рыдают». Координатор сборных Аргентины — о смерти Марадоны

Координатор сборных Аргентины по футболу Лучиано Накис отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«От этой новости у меня остановилось сердце. К большому сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. Сейчас Аргентина пребывает в небывалом трауре, он объявлен на три дня. Он был самым значимым и самым великим футболистом. Будут отменены не только увеселительные мероприятия, но будут закрыты и торгово-развлекательные комплексы. Люди на улицах рыдают», — сказал Накис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

10 фактов о Марадоне