Певица Вески рассказала историю создания песни про Марадону

Певица Анне Вески вспомнила историю создания песни «Самба с Марадоной».
«Премьера песни состоялась, если мне не изменяет память, в 1987 году в передаче советского телевидения „Футбольное обозрение“. Песня быстро завоевала популярность. Исполняла её на всех сольных концертах. Музыку написал композитор Руслан Горобец, стихи поэта Михаила Танича. К сожалению, их тоже сегодня уже нет в живых.
Марадона был суперигрок. „Марадона танцует соло, остальные – кордебалет“ — эти слова точно отражают суть футбола того периода.
Слова „позвони мне в Москву, Диего. Спросишь Аню — тебе дадут“? Песня была приурочена к визиту футболиста в СССР, но он не состоялся. Я часто выступала в то время в Москве, вот Танич и вставил слова про Аню», — цитирует Вески Delfi.
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20:25Смертин: Марадона был кумиром для меня Эксклюзив
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