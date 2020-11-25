Певица Вески рассказала историю создания песни про Марадону

Певица Анне Вески вспомнила историю создания песни «Самба с Марадоной».

«Премьера песни состоялась, если мне не изменяет память, в 1987 году в передаче советского телевидения „Футбольное обозрение“. Песня быстро завоевала популярность. Исполняла её на всех сольных концертах. Музыку написал композитор Руслан Горобец, стихи поэта Михаила Танича. К сожалению, их тоже сегодня уже нет в живых.



Марадона был суперигрок. „Марадона танцует соло, остальные – кордебалет“ — эти слова точно отражают суть футбола того периода.



Слова „позвони мне в Москву, Диего. Спросишь Аню — тебе дадут“? Песня была приурочена к визиту футболиста в СССР, но он не состоялся. Я часто выступала в то время в Москве, вот Танич и вставил слова про Аню», — цитирует Вески Delfi.

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