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Сын Марадоны находится в реанимации

Сын Марадоны находится в реанимации
Футбол / Южная Америка 0

Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».

«К сожалению, один из представителей жёлтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца», — отметил Палмери.

Сегодня, 25 ноября, скончался Диего Марадона. Экс-футболист «Наполи» и сборной Аргентины умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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