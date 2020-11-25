Гвардиола: Марадона сделал футбол лучше
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.
«Год назад в Аргентине увидел баннер с надписью „Не важно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для наших жизней“. Думаю, это прекрасно отражает то, что это парень дал нам. Радость, удовольствие и преданность мировому футболу. Он сделал футбол лучше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн
Футбольному волшебнику было всего 60…
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