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Гвардиола: Марадона сделал футбол лучше

Гвардиола: Марадона сделал футбол лучше
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Год назад в Аргентине увидел баннер с надписью „Не важно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для наших жизней“. Думаю, это прекрасно отражает то, что это парень дал нам. Радость, удовольствие и преданность мировому футболу. Он сделал футбол лучше», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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