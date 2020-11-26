Блаттер: Бог позвал Марадону домой

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.
«Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трёх последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего — человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принёс победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все!» — приводит слова Блаттера «Спорт-экспресс».
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