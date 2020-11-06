Форвард «Ливерпуля» Жота признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В голосовании 23-летний португалец опередил форвардов Алассана Плеа («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд) и Юссефа Эн-Несири («Севилья»), оформившего дубль во встрече с «Краснодаром» (3:2).
Напомним, Жота помог «Ливерпулю» разгромить на выезде «Аталанту» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 5:0. Диогу стал автором трёх голов. Красные по итогам первого круга лидируют в группе D с максимальным показателем очков – 9. «Аякс» и «Аталанта» с 4 очками располагаются ниже. Замыкает квартет «Мидтьюллан» (0).
Календарь Лиги чемпионов сезона-2020/2021
«Ливерпуль» использовал лучшее качество «Аталанты» против неё
Счёт мог быть даже крупнее.
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