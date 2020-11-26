Андрей Шевченко отреагировал на смерть Диего Марадоны
Бывший нападающий «Милана» и «Челси», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новость о смерти 60-летнего легендарного аргентинского экс-футболиста Диего Марадоны.
«Ты всегда дарил мне эмоции и улыбку. Ничто не отменяет того, что вы сделали для всех, кто любит футбол. Покойся с миром вечная легенда», — гласит пост Шевченко в «Твиттере».
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
10 фактов о Диего Марадоне:
Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн
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