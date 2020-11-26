Игрок «Зенита» отреагировал на смерть Марадоны

Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси в своём «инстаграме» отреагировал на смерть легенды мирового футбола Диего Марадоны.

«Прощай, звезда мирового футбола! Спасибо за то, что поднял всех аргентинцев на вершину. Мы никогда не забудем тебя, D10», — написал Дриусси в своём «инстаграме».

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

В составе сборной Аргентины Марадона в 1986 году выиграл чемпионат мира.