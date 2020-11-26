Игрок «Зенита» отреагировал на смерть Марадоны
Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси в своём «инстаграме» отреагировал на смерть легенды мирового футбола Диего Марадоны.
«Прощай, звезда мирового футбола! Спасибо за то, что поднял всех аргентинцев на вершину. Мы никогда не забудем тебя, D10», — написал Дриусси в своём «инстаграме».
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
В составе сборной Аргентины Марадона в 1986 году выиграл чемпионат мира.
Пирло: футбольный бог нас оставил. Спасибо за всё!
Рекомендуем вам
- 26 ноября 2020
-
08:00
-
08:00
-
07:47
-
07:28
-
07:09
-
06:56
-
06:21
-
06:04
-
05:45
-
05:26
-
04:48
-
04:27
-
04:00
-
03:38
-
03:18
-
02:54
-
02:28
-
02:10
-
02:03
-
01:53
-
01:46
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:47
-
00:28
-
00:26
-
00:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам