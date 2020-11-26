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Игрок «Торпедо» Лях — о календаре: не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит»

Игрок «Торпедо» Лях — о календаре: не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Торпедо» Андрей Лях поделился впечатлениями от рождения ребёнка, а также рассказал о сложном графике матчей.

«Мне было очень приятно, что после первого гола ребята всей командой прибежали к скамейке запасных, чтобы поздравить с рождением ребёнка, такие моменты трогают. Жизнь поделилась на до и после, но в плане спортивного режима ничего особенно не поменялось. Сезон продолжается, его надо доигрывать. Никаких поблажек я себе не делаю, каждый день с удовольствием иду на тренировку, как и прежде.

Давайте не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит», тоже говоря про плотный календарь. Сегодня утром прочитал, что Криштиану Роналду сыграл восемь матчей за 24 дня. Восемь матчей! И он показывает фантастический уровень. Многое же в голове, надо правильные вещи закладывать. У нас многие ребята по 90 минут играют каждый матч и делают это довольно ровно», — цитирует Ляха пресс-служба «Торпедо».

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