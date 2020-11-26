Церемонию прощания с Диего Марадоной посетит около 1 млн человек

Церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной состоится в официальной резиденции президента Аргентины, сообщает La Nacion.



По информации издания, власти ожидают, что мероприятие посетят около 1 млн человек, и в настоящее время продумывают организационные моменты. Сама церемония уже согласована с семьёй Диего.



О смерти Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.