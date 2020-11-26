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Зидан — о Марадоне: Диего оставил во мне свой след. Он выигрывал матчи в одиночку

Зидан — о Марадоне: Диего оставил во мне свой след. Он выигрывал матчи в одиночку
Футбол 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Он оставил на мне свой след. В 1986-м он был невероятен. Тогда я окончательно понял, каким игроком он был, насколько он делал разницу. Он выигрывал матчи в одиночку. В этом и было его преимущество перед остальным игроками. В 1986-м он был на запредельном уровне», — цитирует Зидана talkSPORT.

О смерти Диего Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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