Зидан — о Марадоне: Диего оставил во мне свой след. Он выигрывал матчи в одиночку

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



«Он оставил на мне свой след. В 1986-м он был невероятен. Тогда я окончательно понял, каким игроком он был, насколько он делал разницу. Он выигрывал матчи в одиночку. В этом и было его преимущество перед остальным игроками. В 1986-м он был на запредельном уровне», — цитирует Зидана talkSPORT.



О смерти Диего Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

В Ватикане рассказали о реакции папы римского на смерть Диего Марадоны