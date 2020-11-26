Чидера Эджуке: в России команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился первыми впечатлениями от выступления в московском клубе.



«Меня впечатлило единство команды. Все очень доброжелательны, нет никаких, даже малейших непоняток, шероховатостей. Ребята заряжены общей идеей. Я здесь уже больше двух месяцев, привыкаю к новым реалиям, к чемпионату, к жизни в новом городе. Но всё это даётся мне легче, чем могло бы, потому что атмосфера замечательная.



В России футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чём больше, их цель — не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко.



Если команды действуют так, как здесь, я должен приспособиться и всё равно забивать голы. Иногда это уже получается. Игра против такой насыщенной обороны способна сделать форварда сильнее, универсальнее. Благодаря тренерам я знаю, как действует та или иная команда, они дают подробные инструкции. Я воспринимаю эту информацию и применяю её на поле. Да, мне нужно пространство, но я могу найти его и при такой обороне.



При любой возможности главный тренер и его помощники объясняют мне какие-то нюансы. Это очень полезно, ведь для меня по-прежнему многие вещи в этой лиге в новинку. Если не слишком углубляться в тактику, мне говорят, как именно нужно реагировать на ту или иную ситуацию, чтобы всегда быть готовым принять мяч, открыться, отработать эпизод до конца. Тренеры видят мои сильные стороны и помогают раскрыть их на поле, это важно», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.

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