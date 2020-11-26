Фанаты «Ривер Плейт» жёстко раскритиковали клуб за пост в честь Диего Марадоны

«Ривер Плейт» в «Твиттере» опубликовал пост, посвящённый ушедшему из жизни легендарному футболисту Диего Марадоне.



Экс-игрок в ходе карьеры защищал цвета «Боки Хуниорс», принципиального соперника и соседа по Буэнос-Айресу «Ривера». Фанаты клуба оказались недовольны публикацией и стали оставлять комментарии с жёсткой критикой.



«Я гордился, что мой клуб единственным не поздравил его с днём рождения, но это…» — выразил разочарование один из болельщиков.



«Этот парень ненавидел нас», — отметил другой поклонник «Ривера».



«Одним уродом меньше. Аминь», — написал очередной подписчик.



О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Аргентина прощается с Марадоной. Адвокат Диего обвиняет медиков! Фиксируем всё самое важное и продолжаем вспоминать легенду.