Фанаты «Ривер Плейт» жёстко раскритиковали клуб за пост в честь Диего Марадоны

«Ривер Плейт» в «Твиттере» опубликовал пост, посвящённый ушедшему из жизни легендарному футболисту Диего Марадоне.
Экс-игрок в ходе карьеры защищал цвета «Боки Хуниорс», принципиального соперника и соседа по Буэнос-Айресу «Ривера». Фанаты клуба оказались недовольны публикацией и стали оставлять комментарии с жёсткой критикой.
«Я гордился, что мой клуб единственным не поздравил его с днём рождения, но это…» — выразил разочарование один из болельщиков.
«Этот парень ненавидел нас», — отметил другой поклонник «Ривера».
«Одним уродом меньше. Аминь», — написал очередной подписчик.
О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
- 26 ноября 2020
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