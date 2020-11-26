Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником «Локомотива» Мурило

Защитником «Локомотива» Мурило интересуются клубы Серии А и испанской Примеры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, «Локомотив» может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного», — сказал один из источников «Чемпионату».
Мурило является воспитанником «Крузейро». Он перешёл в «Локомотив» в 2019 году за € 2,5 млн. В составе российского клуба игрок провёл 52 матча и забил один гол.
Действующий контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.
- 26 ноября 2020
-
18:45
-
18:41
-
18:24
-
18:16
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:37
-
17:29
-
17:17
-
17:04
-
16:59
-
16:52
-
16:44
-
16:41
-
16:39
-
16:32
-
16:22
-
16:22
-
16:16
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:40
-
15:32
-
15:18
-
15:08
-
14:49
-
14:42
-
14:37
-
14:29
-
13:55
-
13:50
-
13:41