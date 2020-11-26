Сафин: ну давайте сожжём Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так!

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин прокомментировал ситуацию после интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.



«Слова о „Спартаке“? Моё мнение я могу высказывать где угодно и как угодно. Я имею на это право, это моё личное мнение. Отношусь к этому с юмором, потому что по-другому к этому относиться нельзя. Если у кого-то не хватает мозгов и нет чувства юмора, это их проблемы. Я говорил это с иронией, ни на кого бочку не качу. Ещё раз, нужно отнестись к этому с юмором! Каждый делает то, что он хочет, у каждого Абрама своя программа.



Все мы взрослые люди. Станислав Саламович тоже взрослый человек, он профессионал. Все ошибаются. Для меня же вся эта ситуация вылилась в бесконтрольную тему. Полстраны хайпанули на этой истории. Ну и толку-то? Черчесов — уважаемый человек, я тоже к нему отношусь с уважением. Есть положение дел, которое нужно вывести в нормальное русло. Вот и всё! А эти дилетанты и псевдоспортсмены уже начали рассуждать, стоит Черчесову тренировать или не стоит. Кто эти люди? Есть профессионалы из футбола, а есть те, кто не имеет отношения к футболу и начинает трындеть что-то непонятное, они просто сотрясают воздух!



Хайпуют те, кто не разбирается в футболе, они высказывают своё мнение, которое никому неинтересно. У нас всегда было так: нужно рубануть, всё отнять! Я не знаю, кто так мыслит. Но мы же адекватные люди, ну давайте мы сожжём Черчесова, потому что кто-то сказал что-то не так! Ну это же бред полный! XXI век на дворе. Ну и кто пишет эти комментарии? Есть профессионалы, а есть диванные войска. Какие комментарии слушать? Кто эти люди? Есть профи, а есть те, кто не имеет к делу никакого отношения. И что, я должен читать дилетантов?» — цитирует Сафина Sport24.

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